Сбер за восемь месяцев 2022 года выдал на «Дальневосточную ипотеку» уже 53,5 миллиардов рублей

Данные оглашены в рамках Восточного экономического форума.

Как отметили аналитики Домклик, наибольшей популярностью программа пользуется в Якутии (сумма выдач 16,1 млрд рублей), Приморском крае (12,8 млрд рублей), Хабаровском крае (сумма выдач 6,5 млрд рублей) и Амурской области (сумма выдач 6,4 млрд рублей), Читинской области (3,8 млрд рублей).

Действие «Дальневосточной ипотеки» расширено Сбером в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. Такие займы стали доступны для тысяч медицинских и педагогических работников на Дальнем Востоке. У работников сфер здравоохранения и образования появилась уникальная возможность решить жилищный вопрос практически без переплаты по кредиту — по исключительно низкой ставке в 1,5% или 1,7% годовых.

«На популярность Дальневосточной ипотеки влияет несколько факторов. В первую очередь минимальная финансовая нагрузка является определяющим фактором при выборе жилья, особенно для молодых семей. Кроме того, повышается качество жизни в регионе в целом, потому что финансовые потоки направляются на такие важные для жителей сферы. А когда повышается качество жизни в регионе — еще больше людей хотят в нём жить и обустраивать свой быт», - прокомментировал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв высокий уровень спроса на «Дальневосточную ипотеку».