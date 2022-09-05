В России 5 сентября 2022 выявлено 41 690 случаев заражения коронавирусом

В России снизилось число госпитализаций с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 41 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 5 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно информации Оперштаба, за прошедшие сутки было подтверждено 76 летальных исходов. В выписано в связи с выздоровлением 30 703 человека, на 14,1% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем.

Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1830 человек, что на 18,3% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 19 771 113. Жертвами коронавируса стало 384 787 человек, а выздоровел 18 777 401 пациент.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анна Попова выразила мнение, что в России не требуется вводить дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По ее словам, сейчас важнее соблюдать действующие антиковидные меры.