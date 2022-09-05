Китай потребовал от США прекратить поставки оружия на Тайвань

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона настаивает на прекращении поставок американского вооружения Тайваню со стороны США, поскольку эти действия обостряют ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом она сообщила на брифинге 5 сентября.

"Китайская сторона настаивает, чтобы США соблюдали наши двусторонние договоренности и прекратили поставлять оружие Тайваню, перестали проводить военные маневры с участием Тайбэя. Не надо создавать новые факторы, способствующие усилению напряженности в Тайваньском проливе," - заявил представитель МИД Китая.

По мнению Мао Нин, Вашингтон должен перестать использовать Тайвань для сдерживания Китая, им следует "прекратить прибегать к политическим махинациям".

2 сентября США сообщили о трех контрактах на продажу вооружений и технических услуг на сумму 1,1 млрд долларов. Соглашения на поставку еще будут рассматриваться конгрессом США, однако, по мнению некоторых американских комментаторов, власти вероятнее всего одобрят их.

Ранее сайт KP.RU сообщал о перспективах сотрудничества Китая и России. Амурская область активно развивает промышленную переработку сои. Готовая продукция будет продаваться Китаю и другим странам Азии.