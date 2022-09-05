В Кремле ответили на антироссийскую риторику кандидатов на пост премьера Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном в ближайшей перспективе с учетом претендентов на пост премьер-министра Великобритании. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что британские политики соревновались в антироссийской риторике.

«В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений», - заявил представитель Кремля.

Песков предположил, что изменения могут произойти даже к худшему, «ибо худшего представить себе сложно, но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность будущего премьер-министра, очевидно, соревновались друг с другом в антироссийской риторике».

Напомним, нового премьер-министра Великобритании объявят сегодня, 5 сентября. Как писал сайт kp.ru, накануне глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для всей Великобритании.