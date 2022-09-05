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Политика5 сентября 2022 9:29

В Кремле ответили на антироссийскую риторику кандидатов на пост премьера Великобритании

В Кремле не ожидают улучшения отношений с Великобританией после выборов премьера из-за антироссийской риторики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле ответили на антироссийскую риторику кандидатов на пост премьера Великобритании

В Кремле ответили на антироссийскую риторику кандидатов на пост премьера Великобритании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном в ближайшей перспективе с учетом претендентов на пост премьер-министра Великобритании. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что британские политики соревновались в антироссийской риторике.

«В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений», - заявил представитель Кремля.

Песков предположил, что изменения могут произойти даже к худшему, «ибо худшего представить себе сложно, но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность будущего премьер-министра, очевидно, соревновались друг с другом в антироссийской риторике».

Напомним, нового премьер-министра Великобритании объявят сегодня, 5 сентября. Как писал сайт kp.ru, накануне глава Шотландии Никола Стерджен заявила, что возможная победа Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для всей Великобритании.