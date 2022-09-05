Даня Милохин возмутительно опозорился и был высмеян на популярном телешоу

Даня Милохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец и блогер Даня Милохин опозорился в эфире танцевального телешоу, очень удивившись тому, что остров Сахалин находится в составе России. Об этом сообщает сайт "КП-Сахалин".

20-летний артист засыпал вопросами участника передачи Эрбола Бердикулова, когда тот сказал, что родом из Сахалина.

"С какого вы острова?.. А это остров?.. Отдельный остров? А это Россия? И самолеты туда летают?", - принялся спрашивать Милохин.

Это рассмешило присутствующих. Они напрямую не стали спрашивать исполнителя, чем он занимался на школьных уроках географии, но хореограф шоу Катя Решетникова не сдержалась и иронично заметила, что собирается иногда звонить Дане Милохину, чтобы "просто поржать".

Как ранее писал сайт KP.RU, Даня Милохин заявил, что будет участвовать в новом сезоне ледового шоу "Ледниковый период", который идет на Первом канале. В новый сезон телепроекта его пригласил Илья Авербух. В прошлом Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой.