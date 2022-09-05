Украинские войска продолжают суицидальные попытки контрнаступления на херсонском направлении

Группировка ВСУ была уничтожена при попытке контрнаступления под Херсоном Фото: REUTERS

Группировка Вооруженных силы Украины была уничтожена во время попытки контрнаступления в Херсонской области, сообщают репортеры «Русской весны».

Как сказано в Telegram-канале издания, российские военнослужащие обнаружили украинских военных при помощи комплекса разведки «Ирония». После этого по группировке ВСУ был открыт артиллерийский огонь.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. В ходе боев уничтожены танки, боевые машины пехоты и другая техника, отметили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины при попытке контрнаступления потеряли огромное число раненными, сообщил глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Он также признался, что из-за большого количества раненных солдат он находился на грани срыва.