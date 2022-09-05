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Политика5 сентября 2022 9:49

Украинские войска продолжают суицидальные попытки контрнаступления на херсонском направлении

Репортеры «Русской весны»: Группировка ВСУ была уничтожена при попытке контрнаступления под Херсоном
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Группировка ВСУ была уничтожена при попытке контрнаступления под Херсоном

Группировка ВСУ была уничтожена при попытке контрнаступления под Херсоном

Фото: REUTERS

Группировка Вооруженных силы Украины была уничтожена во время попытки контрнаступления в Херсонской области, сообщают репортеры «Русской весны».

Как сказано в Telegram-канале издания, российские военнослужащие обнаружили украинских военных при помощи комплекса разведки «Ирония». После этого по группировке ВСУ был открыт артиллерийский огонь.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. В ходе боев уничтожены танки, боевые машины пехоты и другая техника, отметили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины при попытке контрнаступления потеряли огромное число раненными, сообщил глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Он также признался, что из-за большого количества раненных солдат он находился на грани срыва.