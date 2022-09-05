Анна Попова сообщила, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в России замедляются

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в России замедляются. Об этом рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в понедельник, 5 сентября 2022 года.

По ее словам, если пять недель назад рост количества инфицированных составил 69%, то на прошлой неделе – только 21%.

Попова добавила, что заболеваемость в столичных регионах начинает стабилизироваться, в то время как основной рост идет за Уралом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анна Попова выразила мнение, что в России не требуется вводить дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По ее словам, сейчас важнее соблюдать действующие антиковидные меры.

Напомним, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, что пик заболеваемости ковидом в России случится с 10 по 14 сентября