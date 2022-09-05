Российская авиация уничтожила более 220 украинских военных при их попытке закрепиться на николаево-криворожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 5 сентября, заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации, ракетные войска и артиллерия уничтожили свыше 220 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке украинской армии закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления.

«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, были уничтожены украинские военные, а также техника ВСУ. По его словам, в ходе боевых действий за прошедшие сутки на николаево-криворожском направлении украинская армия потеряла «11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих».