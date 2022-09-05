Песков ответил на вопрос о развитии событий после слов Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о развитии событий после слов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о возможной отставке.

Официальный представитель Кремля признал, что на текущий момент ему об этом ничего не известно.

"Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии", - констатировал Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров разместил в своем телеграм-канале видеообращение к подписчикам, в котором открыто заявил, что рассматривает вариант "уйти в бессрочный отпуск".

Глава Чеченской республики, в частности, напомнил, что руководит Чеченской республикой 15 лет. В связи с этим глава Чечни вспомнил чеченскую пословицу, в которой говорится, что "каким бы ни был гость уважаемым, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее".