Песков заявил, что ограничения поставок нефти в ЕС может стать ответной мерой на потолок цен

Песков заявил об ответной мере при введении потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва может ограничить поставки российской нефти в другие страны только в качестве ответной меры на введение потолка цен. Такое заявление в понедельник, 5 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Конечно, это может быть только ответной мерой», - заявил официальный представитель Кремля комментируя вопрос, когда Россия может оказаться от поставок нефти в условиях идеи «Большой семерка» ввести потолок цен на черное золото, как только подобное ограничения будут введены или превентивно.

Напомним, накануне, в минувшую пятницу, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» объявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, для чего они собираются создать «широкую международную коалицию», запретив оказание любых услуг по морской перевозке черного золота из России, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией».