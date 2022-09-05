Боррель предупредил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы у российского туриста является лишь предварительным условием для въезда в Европейский союз, однако не гарантия, что российский гражданин сможет въехать в конкретную страну.

Глава европейской дипломатии заявил, что министры иностранных дел стран – членов Европейского союза в ходе неформальной встрече в Праге 30-31 августа 2022 года договорились, что страны Евросоюза должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих.

«То есть наличие визы - это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», - отметил дипломат.

Напомним, после встречи в Праге министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо заявил, что в Евросоюзе так и не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны - члены выступили против, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - уточнил он.