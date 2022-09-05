Путин назвал Россию «Страной восходящего солнца» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что «Страной восходящего солнца» можно назвать Россию. С точки зрения географии, именно Россия, а не Япония, имеет право так именоваться, заявил глава государства.

«Вообще наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Японию называют страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все, и дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца – это Россия», – заявил политик на встрече с экоактивистами на Камчатке.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин самостоятельно не читает Telegram-каналы, в частности по военной тематике, однако публикации оттуда попадают в обзоры для него.