Глава Якутии заявил, что "безумные санкции" не помешают побить рекорды производства

Айсен Николаев Фото: Андрей МИНАЕВ

"Безумные санкции" Запада не помешают Якутии побить прошлогодние рекорды по добыче газа, угля, золота, серебра и нефти. Об этом сообщил корреспонденту KP.RU глава региона Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Экономическое развитие Якутии идет бурно, мы каждый год обновляем исторические рекорды по добыче тех или иных полезных ископаемых еще с советских времен, - уточнил Николаев. - В прошлый год у нас рекорды по газу, углю, золоту, серебру, нефти и несмотря на безумные санкции, 8 месяцев этого года рост промышленности Якутии – это 13% по сравнению с прошлым рекордным годом".

Глава Якутии обратил внимание, что еще в 2018 году валовый региональный продукт региона составлял менее триллиона рублей, в то время как по итогам 2021-го – более полутора триллиона.

Увеличение поступлений в бюджет позволяют вкладывать больше средств в социальную сферу, улучшая уровень жизни населения.

"В прошлом году бюджет Якутии впервые превысил 300 миллиардов рублей, конечно, это позволило нам решить множество задач, связанных с улучшением качества жизни людей", - уточнил Николаев.

В частности, увеличилось финансирование на строительство жилья взамен аварийного и социальных объектов. Так, в прошлом году введено в эксплуатацию более 20 детских садов, а в этом – свыше 15 школ, уточнил глава Якутии.