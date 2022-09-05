Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: новая больница в Междуреченске начнет работу до конца года

Фото:пресс-служба правительства Кузбасса

В Междуреченске завершается строительство больничного комплекса, в котором будет обслуживаться около 100 тысяч пациентов, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Объект вошел в программу социально-экономического развития региона до 2024 года, утвержденную по поручению президента Владимира Путина. Больница появится на месте старого недостроя, строительство которого стартовало более 30 лет назад. Инвестиции в новое здание составили 2,7 млрд рублей.

«Мы продолжаем работу по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей всех территорий Кузбасса. Открытие больничного комплекса запланировано на четвертый квартал этого года. Качественную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях будут получать около 100 тысяч жителей Междуреченска и ближайших населенных пунктов, - рассказал Сергей Цивилев. - Важно, что в одном месте пациенты смогут пройти диагностику, лечение, получить консультацию узких специалистов. А улучшение условий труда привлечет в клинику новых медиков».