Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат на вывоз туристов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

По поручению президента РФ Владимира Путина до 15 декабря будет определен порядок возмещения затрат туроператоров, вывозивших российских туристов из за границы. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения об определении порядка возмещения туроператорам затрат, понесенных ими при выполнении мероприятий, предусмотренных договорами о реализации туристского продукта, заключенными до 24 февраля 2022 года", — написано в перечне поручений.

Сбор заявок от компаний на предоставление средств компенсации продолжается до середины сентября. Выделенные субсидии позволят поддержать отрасль туризма, устойчивость рынка и компенсировать часть затрат.

Общий объем субсидий, выделенных на возмещение расходов за вывоз туристов, составил 6 млрд рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в мае 2022 года.

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