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Общество5 сентября 2022 10:58

Путин заявил, что обрезка поставок российского газа не станет лучшим вариантом решения глобальных проблем

Российский президент выразил уверенность, что международное сотрудничество в вопросе экологии и климата «неизбежно будет осуществляться» и «возрождаться»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что обрезать поставки российского газа не станет лучшим вариантом решения глобальных проблем

Путин заявил, что обрезать поставки российского газа не станет лучшим вариантом решения глобальных проблем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» выразил уверенность в продолжении международного сотрудничества в вопросе экологии и сокращения вооружений.

При этом Путин указал на то, что некоторые страны «наделали огромных ошибок», когда «забегая вперёд, напринимали решений, руководствуясь благородными целями, но невозможными к реализации, приводящими в конце концов к неблагоприятным последствиям».

Российский президент призвал делать все своевременно, отметив необходимость готовить промышленные предприятия к соответствующе работе, а также подчеркнув, что «если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную регенерацию, это не самый лучший вариант решения глобальных проблем».

Глава государства выразил уверенность, что международное сотрудничество в вопросе экологии и климата «неизбежно будет осуществляться» и «возрождаться». «Такая политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно схлынет», - заявил он.