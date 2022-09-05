Путин заявил, что обрезка поставок российского газа не станет лучшим вариантом решения глобальных проблем

Путин заявил, что обрезать поставки российского газа не станет лучшим вариантом решения глобальных проблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» выразил уверенность в продолжении международного сотрудничества в вопросе экологии и сокращения вооружений.

При этом Путин указал на то, что некоторые страны «наделали огромных ошибок», когда «забегая вперёд, напринимали решений, руководствуясь благородными целями, но невозможными к реализации, приводящими в конце концов к неблагоприятным последствиям».

Российский президент призвал делать все своевременно, отметив необходимость готовить промышленные предприятия к соответствующе работе, а также подчеркнув, что «если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную регенерацию, это не самый лучший вариант решения глобальных проблем».

Глава государства выразил уверенность, что международное сотрудничество в вопросе экологии и климата «неизбежно будет осуществляться» и «возрождаться». «Такая политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно схлынет», - заявил он.