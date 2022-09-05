Еврокомиссия направит Украине помощь в размере 500 миллионов евро Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали договор о предоставлении Киеву помощи в размере 500 миллионов евро, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере 500 миллионов евро в рамках обязательств, озвученных председателем фон дер Ляйен в рамках кампании «Поддержи Украину» и га международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве», – сказал он на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи.

Напомним, в феврале 2022 года Еврокомиссия выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

В марте Европейский фонд мира выделил Украине миллиард евро на закупку вооружений.

В июле Совет Евросоюза одобрил кредит Украине в размере одного миллиарда евро.