Путин заявил, что влюбился в Камчатку с первого взгляда

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого взгляда после первой же поездки в этот регион. Соответствующее заявление российский лидер сделал в беседе с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера", - рассказал глава государства.

Владимир Путин отметил уникальность этого региона и необходимость защиты местной природы.

"Это уникальное место, - заключил российский лидер. - Все впечатляет, и все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в воскресенье, 4 сентября, начал поездку на Дальний Восток. В графике президента значатся сразу два форума: молодежный экологический и восточный экономический (ВЭФ).

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе поездки проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края, встретится с губернатором Владимиром Солодовым и посетит Центр по развитию хищных пернатых "Камчатка". Это уже пятый визит российского лидера на Камчатку.