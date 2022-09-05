Путин восхитился мужеством добровольцев с Донбасса Фото: REUTERS

Добровольцы с Донбасса показывают себя в боевых действиях лучше, чем профессиональные солдаты, считает президент России Владимир Путин.

«Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно», – заявил глава государства на встрече с экоактивистами Камчатки.

Как отметил политик, оказать помощь жителям Донбасса является долгом России, поскольку все попытки урегулировать конфликт на Украине мирным путем обернулись неудачей из-за позиции Киева.

Напомним, 24 февраля, глава государства выступил с видеообращением к российским гражданам, заявив, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении военной операции на украинской территории.

Позже Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены, отметив, что спецоперация упредила конфликт на российской территории.