МИД Китая выступил против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин выступил против решения стран «Большой семерки» о введении потолка цен на нефть из России, и выражает надежду на изменение позиции по данному вопросу. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

«Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие страны … предпримут конструктивные усилия, а не наоборот», - заявила дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также напомнила, что нефть является одним из ключевых видов сырья на международном рынке, а при текущей международной конъюнктуре страны «Большой семерки» обязаны «укреплять диалог и продвигать переговоры».

Напомним, в минувшую пятницу, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» сообщили о своих планах ввести потолок цен на нефть из России, для чего они намерены создать «широкую международную коалицию», запретив оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, превышающей согласованного «широкой коалицией».