Три участницы Pussy Riot оштрафованы в Швейцарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарский суд приговорил трех участниц Pussy Riot к выплате штрафа в размере 100 франков (примерно 101 доллар) и 300 франков (около 305 долларов) в виде судебных издержек после нанесения граффити на общественном здание в кантоне Берн. Об этом сообщил прокурор Берна Янник Монтавон.

«Мы можем подтвердить, что три женщины, которые были арестованы Бернской полицией в ночь с понедельника 29.08 на вторник 30.08 в Ваберне за нанесение граффити, были приговорены постановлением суда к штрафу в размере 100 франков и к 300 франкам», - приводит РИА Новости слова прокурора.

Издание также сообщает, что правоохранительные органы Швейцарии ранее сообщили о поданной им жалобе, после чего было начато расследование в отношении трех участниц панк-группы Pussy Riot, которые были арестованы полицией после нанесения граффити на стене общественного здания.

Как сообщали местные СМИ, задержаны были Мария Алехина, Люся Штейн и Тасо Плетнер.