В США назвали единственно возможный выход из украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для выхода из украинского кризиса Вашингтону необходимо найти компромисс с Москвой. Такое мнение высказал бывший глава отдела анализа России в Центральном разведывательном управление (ЦРУ) и бывший штатный советник по России вице-президента США Джордж Биб в статье для The Hill.

По его словам, милитаристские и экономические нападки Соединенных Штатов на Россию только ухудшают ситуацию. Биб указал, что сейчас постоянно сужается окно возможностей для поиска путей решения конфликта между Россией, Украиной и США.

Биб также отметил, что сейчас американские граждане «борются с более высокими ценами на бензин и продукты», а европейцы тем временем столкнулись «не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей».

«Связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах … Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно», - отметил он.