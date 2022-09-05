Директор турфирмы задержан после гибели восьмерых туристов на Ключевском вулкане

Спасательная операция затрудняется сильным ветром и вулканическим пеплом Фото: Кадр видео

Директор новосибирской компании, которая организовала тур на Ключевской вулкан на Камчатке, где погибли восемь человек, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Напомним, 5 сентября стало известно, участники восхождения на Ключевскую Сопку терпят бедствие на высотах 3300 и 4158 метров над уровнем моря. Из группы в 12 человек, в том числе двоих новосибирских гидов, по предварительным данным, остались в живых только четверо. Восемь туристов погибли, сорвавшись с большой высоты.

Как ранее писал сайт KP.RU, МЧС России организовало спасательную операцию, направив на восхождение две группы специалистов. По оценке ведомства, чтобы добраться до туристов, им потребуется по меньшей мере двое суток. Работа по спасению людей затрудняется сильным ветром и вулканическим пеплом.

По данным "КП-Новосибирск", один из выживших гидов смог спуститься с высоты 4 158 метров Ключевского вулкана. Сейчас он находится в домике вулканологов (3,3 тысячи метров над уровнем моря).