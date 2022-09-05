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Происшествия5 сентября 2022 12:03

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью сотрудников посольства России в Афганистане

В результате теракта погибли два сотрудника МИД РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью сотрудников посольства России в Афганистане

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью сотрудников посольства России в Афганистане

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в связи с гибелью сотрудников посольства РФ в Кабуле.

«Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению», – сказано на сайте СК России.

Как писал сайт KP.RU, два сотрудника российского посольства Афганистана погибли при взрыве в Кабуле в понедельник, 5 сентября. В МИД России заявили, что неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле.

Напомним, посольство России в Афганистане усилило охрану в связи с терактом в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника российской дипломатической миссии.