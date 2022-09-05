ВТБ выделяет миллиард рублей на поддержку семей с детьми

ВТБ в 2022 году направит более миллиарда рублей на реализацию своих социальных программ, сообщил заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе Восточного экономического форума. Банк оказывает финансовую помощь российским семьям с детьми в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал». Всего за два года ВТБ собирается направить на социальную поддержку 3 миллиарда рублей.

О старте проекта «Семейный капитал» банк объявил в июне этого года. Комплексная стратегия помогает семьям на всех этапах их жизни, начиная от рождения ребенка до выплаты пенсии. Кроме необходимых финансовых и государственных сервисов в пакет мер поддержки клиентов ВТБ также входят материальная помощь и дополнительные льготы от банка.

«Сегодня банки стали одним из драйверов социальной политики в России. Они уже не просто партнёры государства по перечислению средств по программам поддержки населения, а их полноценные участники, - отметил Анатолий Печатников. - Для ВТБ адресная помощь семьям с детьми стала приоритетной задачей. Несмотря на объективные ограничения этого года, мы сохраняем в полном объеме все наши планы по финансированию программ поддержки населения и будем только наращивать число социальных проектов для всех категорий клиентов».

Так, например, банк перечисляет дополнительную финансовую помощь всем клиентам, кто впервые получает социальные детские выплаты на карту ВТБ, в том числе новые выплаты на ребенка в возрасте 8-17 лет. С начала 2022 года банк направил на эти цели 150 миллионов рублей.

ВТБ также запустил программу бесплатного страхования детей на случай онкозаболеваний. В этом году банк уже застраховал 50 тысяч ребятишек. Кроме того, ВТБ за свой счет застраховал более 50 тысяч детей на время их отдыха в летнем оздоровительном лагере. По этой программе семьи получили более миллиона рублей страховых выплат. А с 25 августа клиенты ВТБ, купившие путевки в рамках госпрограммы туристического кешбэка по карте «Мир», за счет банка получают страховку от несчастных случаев для всей семьи на все время путешествия по России.

С сентября ВТБ расширяет программу бесплатного онкострахования детей клиентов, получающих детские социальные выплаты на карты «Мир». Теперь детей будут также страховать на случай кардиозаболеваний. Обновленная программа страхования детей от критических заболеваний также будет доступна клиентам, взявшим кредит по программе льготной ипотеки для многодетных семей.

Родители детей-школьников пользуются специальными детскими картами ВТБ. С их помощью можно без комиссии оплачивать услуги детских садов и школ. Всего банк выпустил более 100 тысяч таких карт. Еще одно направление, которое активно развивает ВТБ, - семейная ипотека для многодетных семей. Ставка по ней с 1 июля составляет 3%. Возможностью улучшить свои жилищные условия уже воспользовались несколько сотен семей – банк выдал им кредиты на 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, ВТБ запустил специальный сервис, с помощью которого можно погасить действующую ипотеку средствами материнского капитала онлайн, без посещения Пенсионного фонда и сбора дополнительных документов. Заявки на погашение ипотеки через этот сервис подали более 46 тысяч клиентов.

Банк также оказывает финансовую поддержку пенсионерам: с 2021 года банк направил на единовременные выплаты для людей старшего возраста 800 миллионов рублей. Клиентам, получающим пенсию на карту ВТБ, ежемесячно начисляется 7% годовых на остаток по счету до 100 тысяч рублей без дополнительных условий. Пенсионеры могут снимать наличные с карты ВТБ в других банках без комиссии, а их счета банк страхует для защиты от мошенников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Банк запускает экспресс-кредиты наличными только по паспорту и с моментальным одобрением

ВТБ объявил о расширении кредитной линейки: теперь в банке можно взять экспресс-кредит на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. На этих условиях можно получить до 100 тысяч рублей. Размер ежемесячного платежа по экспресс-кредиту начинается от 900 рублей.

По оценкам аналитиков банка, только до конца 2022 года ВТБ выдаст таких кредитов на общую сумму в 800 миллионов рублей.

«В нынешних рыночных условиях получение средств «здесь и сейчас» с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами, - рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин. - Поэтому ВТБ решил запустить новый продукт с комфортными и прозрачными условиями. Статус надёжного государственного банка гарантирует клиентам безопасность сделки и честный подход к решению возможных трудностей. При этом условия по кредиту не окажут существенного давления на их бюджет, а мгновенное одобрение и простота оформления позволят быстро получить необходимую сумму».