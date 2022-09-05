Россия расширила ответные санкции против США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России в качестве ответной меры включил в “черный список” еще 25 человек - членов конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленных американских чиновников, представителей делового и экспертного сообществ и актеров Шона Пенна и Бена Стиллера. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена. В списке также оказались глава Пентагона Остин и сын президента США Хантер Байден.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что санкции против Байдена не означают отказ от контактов.

Также сообщалось, что Псаки прокомментировала санкции России против Байдена. Она отметила, что никто из списка не планировал поездок в Россию с туристическими целями и не обладает банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ.