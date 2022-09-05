МИД Талибана* примет серьезные меры по организации безопасности посольства РФ

МИД "Талибана" (*движение находится под санкциями ООН) намерено принять более серьезные меры для организации безопасности посольства РФ после теракта в Кабуле 5 сентября. Фото: REUTERS

МИД "Талибана" (*движение находится под санкциями ООН) намерено принять более серьезные меры для организации безопасности посольства РФ после теракта в Кабуле 5 сентября.

"Наши службы безопасности начали всестороннее расследование атаки и предпримут более серьезные шаги для обеспечения безопасности российского посольства, чтобы подобные потенциальные угрозы не мешали работе диппредставительства," - написали на сайте ведомства после взрыва.

По словам заместитель министра культуры и информации во временном кабмине талибов Забихулла Муджахида, профильные службы приступили к расследованию взрыва около посольства в столице.

"Сегодня в 7-м районе Кабула силовиками был убит человек, который пытался пронести взрывчатые вещества. В ходе инцидента произошел взрыв, в результате которого многие наши соотечественники погибли и получили ранения. Район сейчас контролируется и изучается, начато расследование", - написал Муджахид в своем Твиттере.

Ранее сайт KP.RU писал, что в результате взрыва 5 сентября в Кабуле погибли двое россиян - работников посольства РФ в Афганистане. Число пострадавших варьируется от 15 до 20 человек.