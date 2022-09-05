Захарова ответила на угрозы главы МИД Франции о санкциях против России Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о новых санкциях в отношении России. По словам дипломат, у Запада не осталось других инструментов, кроме санкций.

«А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы», – написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в Евросоюзе еще есть варианты по введению новых санкций против России, в том числе индивидуальных.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость граждан стран - членов Европейского союза от антироссийских санкционных ограничений, а также их озабоченность по поводу грядущей зимы. Дипломат пообещал разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».