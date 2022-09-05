TikTok опроверг данные об утечке данных пользователей соцсети

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Социальная сеть TikTok опровергла информацию о том, что произошла утечка персональных данных пользователей. Доказательств нарушения системы безопасности специалисты не обнаружили, заявляют в пресс-службе сети. При этом информация о взломе продолжает циркулировать в сети и активно

"Наша команда безопасности провела расследование относительно заявлений об утечке данных и не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности платформы", - говорится в сообщении.

TikTok заверил, что ключевым приоритетом платформы остается обеспечение конфиденциальности и безопасности данных всех пользователей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на отдельные публикации сотрудников отдела кибербезопасности TikTok сообщило, что предположительно произошел взлом одного из серверов, и злоумышленники получили доступ конфиденциальной информации пользователей.

Как писал сайт KP.RU, 1 августа произошел взлом страницы Дмитрия Медведева во ВКонтакте. Политик отметил, что подобные взломы повторялись неоднократно и это ни что иное, как проявление информационной войны.