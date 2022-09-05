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Политика5 сентября 2022 12:53

Власти Запорожья заявили, что украинская армия возобновила обстрел ЗАЭС

Местные власти уточняют, что Запорожская атомная электростанция продолжает работать штатно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Запорожья заявили, что украинская армия возобновила обстрел ЗАЭС

Власти Запорожья заявили, что украинская армия возобновила обстрел ЗАЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрел Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили местные власти, уточнив, что по территории станции нанесены как минимум три удара, при этом отметив, что несмотря на обстрел со стороны украинской армии, ЗАЭС продолжает работать штатно.

«Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации Энергодара.

Как писал сайт KP.RU, накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска пытались начать бомбардировку беспилотниками территории Запорожской АЭС во время пребывания там миссии МАГАТЭ.

Напомним, ранее миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух своих постоянных представителей.