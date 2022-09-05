Свыше 700 медспециалистов из ЛДНР и Украины желают работать в России

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Более 700 заявлений оставили специалисты в области медицины и фармацевтики из Луганской и Донецкой народных республик и Украины, желая получить допуск к профессиональной деятельности в РФ. Росздравнадзор пишет в своем телеграм-канале, что для этой этой категории граждан предусмотрен ускоренный режим рассмотрения.

"За шесть месяцев в Росздравнадзор поступило 731 заявление на получение допуска к профессиональной деятельности на территории Российской Федерации от граждан ДНР, ЛНР и Украины с фармацевтическим и медицинским образованием. Из них с высшим медицинским образованием - 402, с высшим фармацевтическим образованием - 37, со средним медицинским образованием - 266, со средним фармацевтическим образованием - 26", - говорится в о публикации.

В сообщении также сказано, что рассмотрение заявок от граждан ЛНР, ДНР и с Украины будет происходить в ускоренном режиме, в течение 5 рабочих дней.

Ранее на сайте KP.RU писали о том, сколько получают медработники в России, а конкретно речь шла о специалистах из Томской области. 47 тыс получают работники медицины в этом регионе.