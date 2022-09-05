Началось народное голосование на премию «Джентльмен года» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 сентября, начинается народное голосование на приз «Джентльмен года-2022», которое продлится до 19 сентября 2022 года 23:59 по московскому времени включительно.

Идея премии не просто выбрать лучшего футболиста России, но и показать, что на поле можно оставаться примером для окружающих, по-джентльменски вести себя по отношению к партнерам и соперникам.

Это станет первым этапом голосования, в ходе которого народное жюри сможет выбрать тройку претендентов на победу, которые уже будут предложены жюри, состоящему из знаменитых игроков, тренеров, а также журналистов.

Премия «Джентльмен года» вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. Первым же ее лауреатом стал игрок московского «Динамо» и сборной России Омари Тетрадзе. Многие лауреаты премии, такие как Сергей Семак, Александр Кержаков и Дмитрий Хохлов, на сегодняшний день стали большими тренерами, а лауреат премии 2021 года Георгий Джикия является капитаном российской сборной.