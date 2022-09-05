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Спорт5 сентября 2022 17:00

Началось народное голосование на премию «Джентльмен года»

Народное жюри выберет тройку претендентов на победу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Началось народное голосование на премию «Джентльмен года»

Началось народное голосование на премию «Джентльмен года»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 сентября, начинается народное голосование на приз «Джентльмен года-2022», которое продлится до 19 сентября 2022 года 23:59 по московскому времени включительно.

Идея премии не просто выбрать лучшего футболиста России, но и показать, что на поле можно оставаться примером для окружающих, по-джентльменски вести себя по отношению к партнерам и соперникам.

Это станет первым этапом голосования, в ходе которого народное жюри сможет выбрать тройку претендентов на победу, которые уже будут предложены жюри, состоящему из знаменитых игроков, тренеров, а также журналистов.

Премия «Джентльмен года» вручается «Комсомольской правдой» с 1994 года. Первым же ее лауреатом стал игрок московского «Динамо» и сборной России Омари Тетрадзе. Многие лауреаты премии, такие как Сергей Семак, Александр Кержаков и Дмитрий Хохлов, на сегодняшний день стали большими тренерами, а лауреат премии 2021 года Георгий Джикия является капитаном российской сборной.