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Общество5 сентября 2022 13:13

В Кузбассе 10 сентября откроется первый Международный театральный фестиваль «Сверкающие грани театра»

До 30 октября в регионе проведут более 400 мероприятий
Ксения БОГДАНОВА

Более 400 мероприятий проведут в Кузбассе в рамках первого Международного театрального фестиваля «Сверкающие грани театра». С 10 сентября по 30 октября зрители увидят 187 спектаклей, представленных российскими и зарубежными театрами. В фестивале примут участие около тысячи артистов.

«В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Культурное просвещение - то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Наш регион выступил инициатором проведения международного театрального фестиваля сейчас, когда в некоторых странах мира пытаются отменить все русское, в первую очередь- культуру. Мы решили объединить разные жанры театрального искусства на одной площадке, чтобы показать многогранность и уникальность культурного наследия, которое необходимо сохранять и на его основе строить современные виды искусства».

Фестиваль откроется 10 сентября грандиозным шоу в ледовом дворце «Кузбасс». На один вечер его арена будет стилизована под интерьер Академического театра.