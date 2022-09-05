Путин разрешил "Новатэку" выкупить долю французской Total в "Тернефтегазе" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал разрешение российской компании «Новатэку» выкупить у французской TotalEnergies долю в «Тернефтегазе». Данное распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 сентября.

«Разрешить совершение ООО "Новатэк Московская область" сделки по приобретению 1,714180106 млрд обыкновенных акций ЗАО "Тернефтегаз", принадлежащих АО упрощенного типа TotalEnergies EP Termokarstovoye», - сказано в соответствующем распоряжение, которое касается правоотношений с 16 августа текущего года.

Сообщается, что УГМК также получило разрешение купить ряд российских активов британской компании Petropavlovsk. Соответствующие распоряжение также подписал российский президент.

Ранее компании объявили, что «Новатэк» покупает 49% TotalEnergies в «Тернефтегазе», а сделка может быть завершена в сентябре этого года. По итогам сделки, «Новатэк» консолидирует 100% предприятия.