Макрон назвал вывод российских войск единственной возможностью обеспечить безопасность на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Единственный способ обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции является вывод российских войск с ее территории, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

По информации Reuters, такое мнение политик озвучил после телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер призвал к демилитаризации Запорожской АЭС, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как писал сайт KP.RU, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска пытались начать бомбардировку беспилотниками территории Запорожской АЭС во время пребывания там миссии МАГАТЭ.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрел Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили местные власти, уточнив, что по территории станции нанесены как минимум три удара, при этом отметив, что несмотря на обстрел со стороны украинской армии, ЗАЭС продолжает работать штатно.