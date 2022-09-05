В ЕС назвали ошибкой перевода заявления главы евродипломатии Борреля о том, что Россия является «фашистским государством»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

«Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Стано, Боррель отвечал на вопрос, заданный одним из парламентариев в ходе дебатов. Пресс-секретарь главы европейской дипломатии объяснил, что его слова на испанском следующим образом: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель ЕС состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача».

Как отметил Стано, верховный представитель ЕС не называл Россию фашистской, а лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение.

Мжеду тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Жозеп Боррель, который ранее назвал Россию «фашистским государством», полностью обнуляет себя как дипломат подобными словами.