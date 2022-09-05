Bloomberg: Евросоюз обсудит предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября 2022 года Фото: REUTERS

В Евросоюзе обсудят предложения о введении потолка цены на газ из России на технической встрече 7 сентября 2022 года, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.

"В записке об импорте российского газа Евросоюз обозначил два возможных инструмента: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками. Эти инициативы будут обсуждаться с экспертами из государств-членов в ходе технического совещания 7 сентября", - отмечается в сообщении агентства.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ.

Также ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России. Президент Франции отметил, что не только он поддерживает инициативу.