Захарова заявила, что Боррелю следовало назвать “фашистским государством” США

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главе внешнеполитической службы Евросоюза нужно было назвать “фашистским государством” США, поскольку пресс-секретарь Байдена отмечала, что “американские республиканцы - фашисты”. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Боррель не называл Россию “фашистской страной”, это была ошибка перевода.

Напомним, ранее в ЕС назвали ошибкой перевода заявления главы евродипломатии Борреля о том, что Россия является “фашистским государством”. Об этом отмечалось в заявлении пресс-секретаря Борреля Петера Стано.

“Боррелю надо так назвать США, ведь пресс-секретарь Байдена заявила, что “американские республиканцы - фашисты”. Вперед, Жозеп!”, - отметила Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее Захарова сообщала, что США вели на Украине масштабную разработку биологического оружия.

Также ранее дипломат назвала условие разрыва отношений России с США.