Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 сентября 2022 14:11

Захарова заявила, что Боррелю следовало назвать “фашистским государством” США

Ранее стало известно, что Боррель не называл РФ “фашистской страной”, это была ошибка перевода
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главе внешнеполитической службы Евросоюза нужно было назвать “фашистским государством” США, поскольку пресс-секретарь Байдена отмечала, что “американские республиканцы - фашисты”. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Боррель не называл Россию “фашистской страной”, это была ошибка перевода.

Напомним, ранее в ЕС назвали ошибкой перевода заявления главы евродипломатии Борреля о том, что Россия является “фашистским государством”. Об этом отмечалось в заявлении пресс-секретаря Борреля Петера Стано.

“Боррелю надо так назвать США, ведь пресс-секретарь Байдена заявила, что “американские республиканцы - фашисты”. Вперед, Жозеп!”, - отметила Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее Захарова сообщала, что США вели на Украине масштабную разработку биологического оружия.

Также ранее дипломат назвала условие разрыва отношений России с США.