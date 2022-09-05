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Общество5 сентября 2022 14:23

В Нижнем Новгороде алабай покусал женщину на улице

Агрессивная собака держит в страхе жителей микрорайона «Седьмое небо»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Инцидент произошел 31 августа во дворе одного из домов жилого комплекса «Седьмое небо»

Инцидент произошел 31 августа во дворе одного из домов жилого комплекса «Седьмое небо»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде хозяйская собака напала на женщину и покусала ее. Инцидент произошел 31 августа во дворе одного из домов жилого комплекса «Седьмое небо», пишет NessNN.

Как рассказала пострадавшая нижегордка в соцсетях, отбиться от разъяренного алабая ей помогли два сотрудника домоуправляющей компании, которые оказались рядом.

- Если бы не их помощь, вместо множественных травм руки и ног были бы более серьезные последствия нападения агрессивной псины, - написала женщина.

Как оказалось, этого алабая и его хозяев в микрорайоне знают жители всех окрестных домов. По словам местных, хозяин периодически уходит в запой, и тогда собаку выводит гулять его пожилая жена, которая не может его удержать на поводке. Так получилось и в этот раз: пес вырвался и полтора часа бегал по микрорайону, наводя ужас на его обитателей. Люди звонили в службу спасения с просьбой отловить животное, однако никто не приехал, и в итоге пес напал на случайную прохожую.

По словам жителей микрорайона «Седьмое небо», ранее собака уже нападала на других собак и кошек.