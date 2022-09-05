В Нижнем Новгороде алабай покусал женщину на улице

Инцидент произошел 31 августа во дворе одного из домов жилого комплекса «Седьмое небо» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде хозяйская собака напала на женщину и покусала ее. Инцидент произошел 31 августа во дворе одного из домов жилого комплекса «Седьмое небо», пишет NessNN.

Как рассказала пострадавшая нижегордка в соцсетях, отбиться от разъяренного алабая ей помогли два сотрудника домоуправляющей компании, которые оказались рядом.

- Если бы не их помощь, вместо множественных травм руки и ног были бы более серьезные последствия нападения агрессивной псины, - написала женщина.

Как оказалось, этого алабая и его хозяев в микрорайоне знают жители всех окрестных домов. По словам местных, хозяин периодически уходит в запой, и тогда собаку выводит гулять его пожилая жена, которая не может его удержать на поводке. Так получилось и в этот раз: пес вырвался и полтора часа бегал по микрорайону, наводя ужас на его обитателей. Люди звонили в службу спасения с просьбой отловить животное, однако никто не приехал, и в итоге пес напал на случайную прохожую.

По словам жителей микрорайона «Седьмое небо», ранее собака уже нападала на других собак и кошек.