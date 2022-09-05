Названа цена квадратного метра в Татарстане на вторичном рынке

В Татарстане средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке равна 122,4 тысячам рублей Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Вторичный рынок жилья в Татарстане не из дешевых в Приволжском федеральном округе. Так, по данным за июль 2022 года стоимость одного квадратного метра составила 122,4 тысячи рублей. Такая информация приведена в отчете Татарстанстата «О социально-экономическом положении республики Татарстан».

Там также отдельно посчитали сколько стоит элитное жилье на вторичном рынке недвижимости. Здесь просят 230,9 тысячи рублей за один квадратный метр. Если говорить про квартиры с улучшенной планировкой, то в среднем «квадрат» в них продают за 146 тысяч рублей, а в жилье среднего качества — за 107,9 тысячи рублей.

В целом цена за один квадратный метр жилья в Татарстане самая высокая в Приволжском федеральном округе. Дешевле всего она в Оренбургской области - 41 996 рубля, отмечает Inkazan.