Между Украиной и ЕС подписаны пять новых соглашений

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что между Украиной и ЕС подписаны соглашения, способствующие интеграции в союз. Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что между Украиной и ЕС подписаны соглашения, способствующие интеграции в союз. Речь идет об участии в программах сотрудничества в таможенной и налоговой сферах, в программе ЕС "Цифровая Европа" на 2021-2027 годы, о предоставлении бюджетной поддержки на сумму €500 млн и увеличении на €122 млн бюджетных средств, предназначенных на гранты для Киева.

"Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Также премьер-министр Украины и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили санкции против России, взаимопомощь в конфискации российских активов и инициативу военной миссии ЕС по поддержке Украины.

"Сообщил Жозепу Боррелю, что Украина заинтересована в его инициативе по созданию военной миссии ЕС по поддержке Украины в рамках совместной политики безопасности и обороны", - написал Шмыгаль.

Ранее сайт KP.RU писал, что премьер-министр Украины призывал прекратить выдачу виз ЕС туристам и студентам из России. По его словам, россиян нельзя разделить на “хороших и плохих”, поэтому нужно устроить “холодный душ российскому обществу”, ограничив выдачу виз.