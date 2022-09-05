Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Таиланд прорабатывают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, об этом сообщили в МИД РФ, анонсируя встречу глав МИД двух стран.

Ранее в российском МИД сообщили, что 5-6 сентября 2022 года Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Таиланд Дон Праматвинай, где пройдет его встреча с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя государствами", - сообщили в российском ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия возобновляет авиасообщение с Китаем 14 марта 2022. Также отмечалось, что будут возобновлены полеты в Индонезию.

Также в апреле 2022 года стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. В частности, речь шла об Аргентине, Индии, Китае, ЮАР и других дружественных РФ государствах.