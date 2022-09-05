Посол России в Вашингтоне заявил о росте интереса к русскому языку в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах растет интерес к изучению русского языка, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Несмотря на враждебное отношение к нашей стране со стороны правящих кругов, отечественная культура и искусство до последнего сохраняли большую популярность в США. Парадоксально, но спрос на изучение русского языка растет», – рассказал он в интервью «Российской газете».

По словам дипломата, количество изучающих русский язык в США сегодня составляет 35,7 тысячи человек, из которых 20 тысяч – это студенты. Как отметил посол, ситуация в США с русской культурой кардинально изменилась после начала специальной военной операции на Украине. После этого «градус русофобии достиг беспрецедентных высот», отметил он.

Антонов подчеркнул, что администрация США не только «не препятствует дискриминации всего, что связано с Россией, но и любыми способами подогревает и нагнетает русофобскую истерию».