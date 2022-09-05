Десятки российских дипломатов покинут США до конца 2022 года Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Десятки российских дипломатов покинуто Соединенные Штаты к концу этого года, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум – три года, тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до пяти лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США», – сказал он в интервью «Российской газете».

Как отметил посол, российская сторона старается «выводить администрацию США на восприятие объективной необходимости равноправного диалога». Однако, несмотря на это, на отношениях Москвы и Вашингтона «балансирует ось глобальной безопасности», подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в России и покинул Москву. Дипломат вернулся в США. Известно, что до прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять дипломат Элизабет Руд.