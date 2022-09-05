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Политика5 сентября 2022 15:40

Десятки российских дипломатов покинут США до конца 2022 года

Москва старается выводить Вашингтон на восприятие объективной необходимости равноправного диалога, отметил посол РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Десятки российских дипломатов покинут США до конца 2022 года Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Десятки российских дипломатов покинут США до конца 2022 года Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Десятки российских дипломатов покинуто Соединенные Штаты к концу этого года, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум – три года, тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до пяти лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США», – сказал он в интервью «Российской газете».

Как отметил посол, российская сторона старается «выводить администрацию США на восприятие объективной необходимости равноправного диалога». Однако, несмотря на это, на отношениях Москвы и Вашингтона «балансирует ось глобальной безопасности», подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в России и покинул Москву. Дипломат вернулся в США. Известно, что до прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять дипломат Элизабет Руд.