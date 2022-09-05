Немцы возмутились наглостью жены Зеленского после ее упреков в адрес европейцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на упреки супруги президента Украины Елены Зеленской в адрес жителей Европы.

Комментируя ранее в интервью BBC жалобы британцев на сильно подорожавшую электроэнергию, она заявила, что украинцы считают не только "мелочь на своих счетах", но и погибших военных.

"И такое заявляет жена олигарха. Наглость какая!" - отметил читатель под ником Sigibruders.

"Женщина, обладающая 40 миллионами долларов, советует нам не жалеть пфеннигов? Странно, в высшей степени странно!" - написал Schotti.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что жители Британии пожаловались на рост цен и бездействие властей. Отмечалось, что рост цен на топливо и продукты питания лишает жителей Великобритании уверенности в завтрашнем дне.

Также ранее стало известно, что британцы все чаще отказываются от домашних питомцев из-за роста цен.