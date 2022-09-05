Посол России в США заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном обмен гражданами

Россия готова к обсуждению с Соединенными Штатами обмена осужденных российских граждан Фото: прессс-лужба Минобороны России

Власти России готовы к обсуждению с Соединенными Штатами обмена осужденных российских граждан на американцев, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Относительно обмена российских граждан на американцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах, могу с уверенностью сказать, что наша страна готова обсуждать данную проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США», – сказал дипломат в интервью «Российской газете».

По словам посла, уполномоченным структурам России и США поручено найти решение этого вопроса. Как отметил Антонов, защита прав и законных интересов российских заключенных находится в числе первостепенных задач посольства.

Напомним, в начале августа американская сторона сделала России предложение по обмену заключенными. Речь идет об обмене предпринимателя Виктором Бутом на баскетболистку Бриттни Грайнер и шпиона Пола Уилана.