Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Целями гуманитарной политики России за рубежом выступают формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места РФ в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми", - отмечается в тексте документа.

Также подчеркивается, что гуманитарная политика является неотъемлемой частью внешней политики России.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину России.

Также ранее российский президент утвердил уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом. Отмечалось, что ответственность за их распространение будет такой же, как за фейки о Вооруженных силах РФ.