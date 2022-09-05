"Газпром" сообщил, что агрегат с течью масла на "Северном потоке" несет риск пожара или взрыва Фото: REUTERS

Дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" без устранения течи масла может привести к риску пожара или взрыва, заявили в "Газпроме".

Напомним, в прошедшую пятницу в "Газпроме" сообщили, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техническое обслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. При этом представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения обнаруженных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", - уточняется вТелеграм-канале "Газпрома"

Ранее сайт KP.RU писал, что “Газпром” объявил о полной остановке “Северного потока”.

Также ранее стало известно, что газ в Европе подорожал более чем на 30% на фоне остановки "Северного потока".