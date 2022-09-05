Денис Мантуров заверил, что российским магазинам не грозят пустые полки Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда началась спецоперация на Украине и в отношении России были введены десятки санкций, многие опасались, что полки в магазинах снова станут пустыми.

Многие зарубежные компании свернули свой бизнес в РФ, но дефицита, вопреки пессимистичным прогнозам, не возникло. Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заверил, что сегодня ситуация на потребительском рынке стабильная. А товарного дефицита как в производстве, так и в непроизводственной рознице не прогнозируется.

Власти активно следят за товарными запасами, чтобы их уровень не понижался и было стабильное распределение.

- Разумеется, нельзя не признать, что в текущем году торговая отрасль сталкивалась с серьезными вызовами. У нас уже был опыт ажиотажного спроса во время пандемии, но в данном случае он продлился дольше. Ситуация была оперативно решена. Самая острая фаза разрыва логистических цепочек уже пройдена, - отметил министр в беседе с mk.ru.

В настоящий момент принимаются все меры для ускорения транспортно-логистических операций, чтобы иностранные грузы не задерживались на таможне. Большинство бизнес-цепочек с дружественными государствами отлажены снова.