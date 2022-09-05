МВД Казахстана сообщило, что госномер на автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной был снят с учета

Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, об этом РИА Новости сообщили в МВД Казахстана.

"Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей", - уточнили в ведомстве.

Напомним, журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительным данным, мощность взрывного устройства соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Установлено, что оно было прикреплено на днище под креслом водителя.

Ранее сайт KP.RU публиковал видео с места взрыва автомобиля, где погибла Дарья Дугина, оно появилось в сети 21 августа 2022 года.

Также ранее Александр Дугин рассказал об угрозах с Украины, которые они с дочерью получали перед ее убийством.